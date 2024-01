HORIBA Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu bewerten. Anhand des RSI kann man feststellen, ob ein Wert überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Horiba-Aktie liegt bei 49, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 36,58 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Horiba.

In den letzten zwei Wochen wurde Horiba von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt zu einer "Gut"-Einstufung.

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei der Bewertung wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Horiba zeigte interessante Ausprägungen, da die Diskussionsintensität abnahm, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der durchschnittliche Schlusskurs der Horiba-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8237,43 JPY. Der letzte Schlusskurs von 11135 JPY weicht somit um +35,18 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 9534,98 JPY über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Horiba-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.