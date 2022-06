HORANDO: Luxusuhrenplattform wächst präzise und begrüßt Jakob Schreyer (Orderbird) im Beirat

Bamberg / Hannover (ots) -Die Luxusuhrenplattform HORANDO (https://www.horando.de/) wächst weiter und erneuert sich rundum. Neben dem Umzug in neue, größere Räumlichkeiten mit exklusiver Boutique für Kunden, die ihre Uhren abholen, steht der Relaunch der gesamten Onlineplattform im Front- und Backend bevor. Parallel hierzu ergänzt Orderbird Gründer Jakob Schreyer den HORANDO Beirat.Die Luxusuhrenplattform HORANDO verkauft neue und gebrauchte (Certified Pre-Owned) Premium- und Luxusuhren. Hierbei kümmert sich das Unternehmen um den gesamten Pre- und Aftersales Prozess, integriert internationale Partnerjuweliere auf der Plattform und verantwortet außerdem Service, Zertifizierung, Inzahlungnahme, Finanzierung und Versicherung. HORANDO wächst seit der Gründung 2013 konstant und konnte den Umsatz in 2022 bislang durchschnittlich um 110% erhöhen."Unser Ziel ist es, HORANDO weiter erfolgreich auszubauen. Mit Jakob Schreyer als Ergänzung in unserem Beirat kommt ein sehr erfahrener Gründer und Unternehmer an Bord, der genau weiß, wie man ein Unternehmen international ausrichtet. Jakob als Partner ist für uns bei HORANDO ein großer Gewinn und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm," sagt Stefan Sebök, Geschäftsführer der Horando Deutschland GmbH.Jakob Schreyer gründete 2011 gemeinsam mit Bastian Schmidtke und Patrick Brienen die orderbird AG. Heute ist orderbird Europas führende iPad-Kasse mit mehr als 12.000 Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich. Investiert haben unter anderem Metro, Digital+, Concardis und Carsten Maschmeyer mit seinem Fonds Alstin. Das Berliner Unternehmen beschäftigt etwa 100 Mitarbeiter.Pressekontakt:Benedikt BereuterBereuter MediaAgentur für KommunikationGoltsteinstraße 87 | D-50968 KölnT +49 (0) 221 - 170 619 82M +49 (0) 172 - 95 65 070E bereuter@bereutermedia.deOriginal-Content von: HORANDO, übermittelt durch news aktuell