HOPIUM MACHINA VISION: WELTPREMIERE

Paris (ots/PRNewswire) -Hopium, französischer Hersteller von wasserstoffbetriebenen High-End-Fahrzeugen, ist stolz darauf, auf der Pariser Automobilwoche 2022 die weltweit erste wasserstoffbetriebene Limousine – Hopium Machina Vision – vorzustellen.Für den ersten Kontakt mit der Öffentlichkeit lädt die Hopium Machina Vision die Besucher in einen Raum der Besinnung und Erkundung ein, der den Dialog zwischen Mensch, Natur und Technik fördert.In der Mitte eines architektonischen Ensembles exponiert, thront das Fahrzeug in einer monolithischen und minimalistischen Umgebung mit mineralischen Farbtönen. Von der Decke aus bestrahlt ein Lichtportal die organischen Kurven der Hopium Machina Vision und lädt den Betrachter in einer poetischen und schwer fassbaren Atmosphäre zur Begegnung ein. Am Horizont ist eine sich bewegende, 7 Meter hohe schräge Wand, inspiriert von den Linien des Hopium-Logos, und bietet einen einheitlichen visuellen Kontext, in dem sich die Maschine mühelos von ihrer Umgebung löst.„Die Präsentation unseres ersten Konzeptfahrzeugs auf der Pariser Automobilwoche war eine naheliegende Wahl für Hopium, das fest an die Bedeutung des menschlichen Kontakts und das Gleichgewicht zwischen der physischen und der digitalen Welt glaubt. Diese Veranstaltung, ein Symbol des französischen Automobilerbes, hebt das Hopium-Machina-Projekt hervor und feiert die Leistung talentierter und engagierter Teams", so Kerian Jarry, Chief Marketing Officer und Chief Sustainability Officer von Hopium.Wir freuen uns darauf, Sie dort vom 18. bis 23. Oktober 2022 zu sehen, um die Hopium Machina Vision in einer Weltpremiere zu erleben.Danksagungen:Kunstdirektion: HopiumAnimation: HopiumAgentur: EpoqueVideo: Supervision CreativeMusik: Mathis NitschkeINFORMATIONEN ZU HOPIUMHopium ist der erste französische Hersteller von Premiumfahrzeugen mit Wasserstoffantrieb und ein wichtiger Akteur im Bereich der emissionsfreien Mobilität. Hopium wurde 2019 von dem Rennfahrer Olivier Lombard, Gewinner des Jahres 2011 der „24 Stunden von Le Mans" und der erfahrenste Wassserstoffrennfahrer der Welt, gegründet. Das Rennen diente als ein Open-Air-Labor, das es Olivier Lombard und seinem Team ermöglichte, neue Mobilitätslösungen zu erörtern und aktuelle Umweltherausforderungen anzugehen. Hopium bringt führende Partner und Experten aus den Bereichen Brennstoffzellen, Automobiltechnik und fortschrittliche Technologien zusammen und zielt darauf ab, den Dialog zwischen Mensch, Natur und Technologie auf der Suche nach einem perfekten Gleichgewicht wiederherzustellen.www.hopium.comISIN: FR0014000U63Mnemonic: ALHPIcontact@hopium.comPressekontakt:media@hopium.com ,+33 1 43 37 96 57Original-Content von: Hopium, übermittelt durch news aktuell