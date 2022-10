HOPIUM ENTHÜLLT HOPIUM MACHINA VISION UND GIBT ÖFFNUNG SEINES AUFTRAGSBUCHS BEKANNT

Paris (ots/PRNewswire) -PARIS, 18. Oktober 2022 /PRNewswire/-- Hopium, der französische Hersteller von Premiumfahrzeugen mit Wasserstoffantrieb, enthüllt Hopium Machina Vision, die erste wasserstoffbetriebene Limousine der Welt. Eine Präsentation von Leistung, Innovation und Technologie für einen neuen Mobilitätsstandard.Die Hopium Machina Vision wurde von dem Automobildesigner Felix Godard entworfen und zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Silhouette aus, die sowohl sportlich als auch elegant ist und eine clevere Ausgewogenheit von Proportionen bietet. Der aufsteigende Rumpf und der kinetische Kühlergrill sind sowohl für die Kühlung der Kraftstoffzellen als auch die Fahrzeugaerodynamik optimiert. An der Vorderseite erinnert die Lichtsignatur an die Schichtung des Brennstoffzellenstapels und Wellen auf einer Wasseroberfläche.Im Inneren können Passagiere den kompromisslosen Komfort einer geräumigen Kabine und einen unvergleichlichen Blick auf den Himmel genießen. Mit einer einfachen Handbewegung über die zentrale Strebe können Passagiere das Glas entweder verdunkeln oder in ein Panoramafenster mit aktiver Beschattungsfunktion verwandeln. Das Fahrzeug bietet dem Nutzer eine neue sensorische Verbindung zur Benutzeroberfläche über die haptische Konsole, die die Navigation über Hauptmenüs und die Wahl von Einstellungen in einer einzigartigen digitalen Choreographie ermöglicht.Vorne bietet das Display von Säule zu Säule eine digitale Informationslandschaft. Sie kann sich je nach Wunsch durch eine wellenförmige Bewegung in ein vollständiges oder verkleinertes Layout verwandeln.Auf der Paris Automotive Week 2022 gibt Hopium die erneute Öffnung des Auftragsbuchs für die Hopium Machina Vision bekannt, das ab Montag, dem 17. Oktober, verfügbar ist: https://hopium-reserve.com/. Erste Lieferungen sind für Ende 2025 geplant.Link zur Medienbibliothek: https://we.tl/t-C5pq6MwiR0.UNSERE PARTNERINFORMATIONEN ZU HOPIUM Hopium ist der erste französische Hersteller von Premiumfahrzeugen mit Wasserstoffantrieb und ein wichtiger Akteur im Bereich emissionsfreie Mobilität. Hopium wurde 2019 gegründet und wurde von dem Rennfahrer Olivier Lombard, Gewinner des Jahres 2011 der „24 Stunden von Le Mans" und der erfahrenste Wassserstoff-Rennfahrer der Welt, gegründet. Das Rennen diente als ein Open-Air-Labor, das es Olivier Lombard und seinem Team ermöglichte, neue Mobilitätslösungen zu erörtern und aktuelle Umweltherausforderungen anzugehen. Hopium bringt führende Partner und Experten aus den Bereichen Brennstoffzellen, Automobiltechnik und fortschrittliche Technologien zusammen und zielt darauf ab, den Dialog zwischen Mensch, Natur und Technologie auf der Suche nach einem perfekten Gleichgewicht wiederherzustellen.www.hopium.com Folgen Sie uns auf Instagram (https://www.instagram.com/hopiumofficial/), Linkedin (https://www.linkedin.com/company/hopiumofficial), Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCPrPLOu0Xde2MjC4EvqkDzw), Twitter (https://twitter.com/hopiumofficial).ISIN : FR0014000U63Mnemonic: ALHPIcontact@hopium.comFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1922773/Hopium_Machina_Vision.jpgFoto –https://mma.prnewswire.com/media/1922774/Our_partners.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1817852/Hopium_Logo.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1817852/Hopium_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hopium-enthullt-hopium-machina-vision-und-gibt-offnung-seines-auftragsbuchs-bekannt-301652811.htmlPressekontakt:media@hopium.comOriginal-Content von: Hopium, übermittelt durch news aktuell