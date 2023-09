HONOR präsentiert auf der IFA 2023 die Smartphone-Trends von morgen

Düsseldorf/Berlin (ots) -Die Technologie-Marke stellt mit HONOR V Purse ein auffälliges Tech-Handtaschen-Konzept vor, enthüllt das HONOR Magic V2 und bringt eine neue Farbvariante des HONOR 90 auf den MarktHONOR, führender Anbieter smarter Technologien, hat heute auf der IFA 2023 seine strategische Vision für die Zukunft von Smartphones vorgestellt. Während der Keynote mit dem Titel "Unfold Tomorrow" präsentierte der CEO von HONOR, George Zhao, die neusten Innovationen der Marke, die faltbare Smartphones zum Mainstream werden lässt. Neuheit Nummer eins ist das bisher leichteste und dünnste faltbare Smartphone von HONOR - das HONOR Magic V2. Ein weiteres Highlight ist HONOR V Purse, ein gänzlich neues Konzept, das die Handtasche mit den Technologien faltbarer Smartphones neu interpretiert und schier unendliche Möglichkeiten für Style und Persönlichkeitsentfaltung bietet."Die faltbaren Smartphones von HONOR haben eine intensive Entwicklung hinter sich und machen mit jeder neuen Stufe bemerkenswerte Fortschritte in puncto Design, Funktionalität und Langlebigkeit", so George Zhao, CEO von HONOR. "Mehr als das: Mit unserem `Phone to Purse`-Konzept, das wir mit HONOR V Purse zum Leben erweckt haben, erforschen wir nachhaltige Lösungen rund um den Trend der Foldable-Technologie, um Kreativität zu fördern und den Lebensstil von morgen zu gestalten."Spannende Grenzüberschreitung: Fashion trifft TechnologieHONOR ist sich seiner Rolle als Impulsgeber für progressiven Lifestyle bewusst und enthüllt HONOR V Purse, ein neues "Phone to Purse"-Konzept, das eine völlig neue Kategorie der modischen Konsumgüter begründet, die unbegrenzte Möglichkeiten zur Inszenierung der Persönlichkeit bieten.Das HONOR V Purse-Konzept verwandelt die Handtasche in das ultimative phy-gitale (physisch und digitale) Modestatement: Anpassbare Always-on-Displays (AODs) bringen die Technologie der faltbaren Smartphones in einen modischen Kontext, einschließlich digitalen Gestaltungselementen wie Ketten, Federn und Quasten, die mit der Handtasche reagieren und mitschwingen, wenn sie sich bewegt.Das Handtaschenkonzept ist außerdem mit einer Auswahl austauschbarer Riemen und Ketten kompatibel. Diese lassen sich am Scharnier befestigen, damit die Tech-Handtasche mühelos wie eine herkömmliche Geldbörse oder Handtasche über der Schulter getragen werden kann - und machen sie zur It-Bag der Zukunft.HONOR V Purse wurde mit Blick auf Nachhaltigkeit entwickelt und verkörpert das Engagement von HONOR für die Umwelt. Es kommen nachhaltig hergestellte Materialien wie veganes Leder für die Riemen zum Einsatz und die vielseitig anpassbaren AODs können mit jedem Outfit kombiniert werden. Da die physische Welt in einen digitalen Raum überführt wird, ermöglicht die Technologie unbegrenzte Möglichkeiten für Stil und Selbstdarstellung - und regt damit auch die kritische Auseinandersetzung mit Fast Fashion an.In Anlehnung an den kollaborativen Spirit der Marke hat sich HONOR mit führenden Kulturschaffenden der HONOR Talents Global Design Awards Plattform zusammengetan, darunter dem Kreativdirektor von BURBERRY Menswear, Bram Van Diepen, der zeitgenössischen Künstlerin Yunuene Esparza, dem Professor der China Academy of Art, Yuan Youmin, und der Crossover-Künstlerin Xiao Hui Wang, um eine Reihe von individuellen AODs für das Gerät zu entwerfen, die inspirierende modische Möglichkeiten bieten. In der nächsten Phase der Kampagne wird HONOR aufstrebende Talente aus der ganzen Welt dazu einladen, ihre eigenen Kreationen zu entwerfen, die aktuelle Designtrends widerspiegeln und den Lifestyle neu definieren: Über eine offene API-Schnittstelle können die Designer Sensoren wie Gyroskop, Berührungs- oder Umgebungslichtsensoren aufrufen.Globale Premiere: Präsentation des HONOR Magic V2Während der IFA 2023 präsentierte HONOR darüber hinaus weltweit zum ersten Mal sein neues Flaggschiff unter den faltbaren Smartphones, das HONOR Magic V2. Es veranschaulicht perfekt die Vision von HONOR für faltbare Smartphones, die mit signifikanten Verbesserungen in den Bereichen Gestaltung, Akku, Display und Nutzererlebnis neue Branchenmaßstäbe setzt.Das HONOR Magic V2 ist das leichteste und dünnste faltbare Smartphone, das HONOR bisher vorgestellt hat. Es wiegt nur 231 g[1] und ist im zusammengeklappten Zustand lediglich 9,9 mm[2] dick. Es verfügt über eine neue Generation dualer Silizium-Kohlenstoff-Batterien mit einer durchschnittlichen Dicke von nur 2,72 mm, die eine hohe Kapazität von 5.000 mAh in einem dünnen und leichten faltbaren Premiumgehäuse erreicht.Das Smartphone verfügt darüber hinaus über ein einzigartiges, superleichtes Titanium-Scharnier und einen neuen, von HONOR entwickelten Stahl, der dem Scharniermechanismus zusätzliche Robustheit und Haltbarkeit verleiht. Das HONOR Magic V2 hat außerdem das angesehene SGS-Zertifikat für Langlebigkeit erhalten: Das Scharnier übersteht mehr als 400.000 Faltungen. Dies entspricht einer Lebensdauer von bis zu zehn Jahren bei 100 Faltungen pro Tag.Das Kamerasystem des HONOR Magic V2 basiert auf einer Dreifach-Kamera auf der Rückseite, die sich aus einer 50-MP-Hauptkamera (f/1.9), einer 50-MP-Ultraweitwinkelkamera (f/2.0) und einer 20-MP-Telekamera (f/2.4) zusammensetzt. Auf der Vorderseite befinden sich zwei 16-MP-Kameras (f/2.2).Das Smartphone unterstützt zudem die branchenführende 3.840 Hz PWM Dimming-Technologie. Diese minimiert die Belastung der Augen und ermöglicht auch bei längerem Gebrauch ein angenehmes Seherlebnis.Das HONOR Magic V2 steht für neue interaktive Erlebnisse. Im halb gefalteten Status verwandelt sich das Smartphone in sein eigenes Stativ: In Zukunft sind somit bei einem spontanen Selfie beide Hände frei. In den Fokus des HONOR Magic V2 rückt aber auch eine weitere Premiere: der sogenannte Parallelbereich, ein virtueller Ort auf dem Gerät, der unabhängig vom Rest des Smartphones existiert. Business- und Freizeitanwendungen lassen sich so zum Beispiel perfekt auf einem Endgerät trennen. Gleichzeitig ist es möglich, Dual-Space-Apps unabhängig voneinander parallel zu betreiben. Das HONOR Magic V2 bietet auf diese Weise zwei Smartphones in einem Gehäuse, die unabhängig voneinander agieren.Neue Farbe für den EISA-Award-Gewinner HONOR 90Zur Abrundung seiner Produktentwicklungen gab HONOR außerdem bekannt, dass das HONOR 90 von der Expert Imaging and Sound Association (EISA) zum begehrten Best Buy Smartphone 2023-2024 gekürt wurde. Zur Feier des Sieges bringt HONOR das HONOR 90 weltweit in der Trendfarbe Peacock Blue auf den Markt.###Weitere Informationen findest du unter www.hihonor.com/de/.https://community.hihonor.com/https://www.facebook.com/honorglobal/https://twitter.com/Honorglobalhttps://www.instagram.com/honorglobal/__________________________[1] Daten aus HONOR Laboren. Basierend auf der leichtesten Version, die mit einem veganen Lederrücken ausgestattet ist. Die Version mit Glasrückseite wiegt 237 g. Das Gesamtgewicht beinhaltet die Batterie. 