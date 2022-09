HONOR kündigt Dual-Flagship-Strategie an, plant MagicOS 7.0 und stellt auf der IFA 2022 HONOR 70, HONOR MagicBook 14 und HONOR Pad 8 vor

Berlin (ots/PRNewswire) -Der CEO von HONOR, George Zhao, erläutert auf der Bühne der IFA zum ersten Mal seit der Unabhängigkeit der Marke deren Engagement für Innovation und offene ZusammenarbeitDie globale Technologiemarke HONOR bekräftigte heute während ihrer IFA-Keynote-Präsentation mit dem Titel „Die vernetzte Zukunft gestalten" ihr Engagement auf den internationalen Märkten. Während der Veranstaltung kündigte die Marke eine neue Dual-Flagship-Strategie an, um die nächsten faltbaren und vielseitigen Flagship-Smartphones nach Europa und auf andere internationale Märkte zu bringen. Die Marke gab auch eine Vorschau auf MagicOS 7.0, ein zukunftsweisendes Betriebssystem für intelligente Zusammenarbeit, das auf Android sowie PC- und IoT-Betriebssystemen basiert und offene Standards für eine einheitliche Zusammenarbeit zwischen Smartphones, Tablets, PCs und anderen IoT-Produkten ermöglicht. HONOR stärkt sein innovatives Produktportfolio durch die Einführung von drei neuen Produkten: HONOR 70, HONOR MagicBook 14 und HONOR Pad 8, das erste Tablet von HONOR, das außerhalb Chinas erhältlich ist. Alle drei Produkte werden in den kommenden Wochen in ausgewählten europäischen Märkten erhältlich sein.Um HONOR Talents auf die globale Bühne zu bringen, stellte HONOR auch „Gateway to the Future" vor, eine globale Initiative, die in Hamburg ins Leben gerufen wurde und das Ziel hat, kreative Talente aus der ganzen Welt zu inspirieren, die Kraft der Technologie zu nutzen, um Menschen und Kultur im Zeitalter des Metaversums zu verbinden.„Seit unserer Gründung hat HONOR immer danach gestrebt, große Beiträge zur Entwicklung der Branche zu leisten, mit dem Ziel, eine bessere Zukunft für alle zu ermöglichen. Um dieses Ziel zu erreichen, konzentrieren wir uns weiterhin auf unser Engagement für Innovationen", erklärte George Zhao, CEO von HONOR Device Co, Ltd. „Mit der Einführung unserer Dual-Flagship-Strategie, MagicOS 7.0 und der Fitness- und Gesundheitslösung möchten wir europäischen und internationalen Verbrauchern, die auf der Suche nach den besten faltbaren Smartphones und dem perfekten Benutzererlebnis auf dem Markt sind, überzeugende Optionen bieten."Mit der neuen Dual-Flagship-Strategie und MagicOS in die vernetzte ZukunftAls globales Technologieunternehmen war HONOR schon immer bestrebt, zielgerichtet Innovationen zu entwickeln und den Nutzern die Vorteile zu bieten, die für sie wichtig sind. Zum ersten Mal wird HONOR seine faltbaren Smartphones auf internationalen Märkten bekannt machen. Die während der IFA 2022 angekündigte Dual-Flagship-Strategie sieht vor, dass HONOR seine zukünftigen faltbaren Flagship-Smartphones und Allround-Flagship-Smartphones in Europa und anderen Regionen der Welt einführen wird.HONOR präsentierte außerdem MagicOS 7.0, ein neues Betriebssystem, das für ein einheitliches, plattform- und geräteübergreifendes Erlebnis sorgen soll. Es basiert auf Android sowie auf PC- und IoT-Betriebssystemen, sodass sich Geräte mit anderen Betriebssystemen auf Systemebene mit MagicOS-Geräten verbinden können. Neben neuen Änderungen an der Benutzeroberflä che ermöglicht MagicOS 7.0 den Benutzern die Steuerung eines HONOR Laptops, Smartphones und Tablets mit einer einzigen Tastatur und Maus. Mit dieser Funktion können Nutzer Dateien nahtlos zwischen den Geräten hin- und herschieben und mit der Tastatur ihres Laptops Text auf dem Smartphone oder Tablet eingeben. Die offizielle Ankündigung von MagicOS 7.0 ist für das vierte Quartal 2022 geplant.Im Einklang mit seinem Engagement, einen Beitrag für die gesamte Branche zu leisten, gab HONOR bekannt, dass die Marke verschiedenen IoT-Konsortien wie Matter und Ola beigetreten ist und dabei geholfen hat, gemeinsame Branchenstandards zu formulieren, die eine offene Zusammenarbeit fördern. Darüber hinaus bietet die neue HONOR Developer Service Platform Entwicklern direkte Unterstützung und Dienstleistungen an. Unter den vielen verfügbaren Diensten können Entwickler ihre Apps über die Plattform in den Netzwerken App Market und Game Center einreichen. Die Plattform wird Entwicklern auch Zugang zu verschiedenen Systemfunktionen bieten, damit sie in Zukunft geräteübergreifende Funktionen für HONOR-Geräte entwickeln können. Interessierte Entwickler können die folgende Seite für weitere Informationen besuchen: https://developer.hihonor.com.Als weiteres Zeichen des Engagements der Marke für geräteübergreifende Funktionen erweitert HONOR seine Partnerschaft mit Microsoft, um Phone Link für internationale HONOR-Gerätebenutzer bereitzustellen. Phone Link war bisher nur für HONOR-Geräte in China verfügbar und ermöglicht es Nutzern, ausgewählte HONOR-Smartphones mit Windows-PCs zu verbinden, um neue geräteübergreifende Funktionen freizuschalten, einschließlich der Möglichkeit, Benachrichtigungen anzuzeigen, Anrufe auf dem PC zu tätigen und zu empfangen und mobile Apps unter Windows zu nutzen. Das HONOR Magic4 Pro ist eines der ersten internationalen Smartphone-Modelle von HONOR, das Phone Link[1] unterstützt, Zusätzlich wird das HONOR 70 nach einem OTA-Update Phone Link unterstützen.Darüber hinaus wird die aktualisierte HONOR Health App ab Oktober personalisierte Benutzeroberflächen zur Verfügung stellen und Fitnessvorschläge und Trainingskurse entsprechend den Benutzergewohnheiten anbieten. Smartphone-Nutzer können dadurch ihre Gesundheitsziele leichter erreichen.Einführung von HONOR 70 auf den internationalen Märkten, ein Meisterwerk für VloggerDas HONOR 70 wurde für Vlogging-Enthusiasten entwickelt und ist die neueste Ergänzung von Honor zu seiner High-End-Smartphone-Serie N. Das elegante Gerät verfügt erstmals über den Solo-Cut-Modus, mit dem Nutzer ganz einfach Vlogs produzieren können, in denen eine bestimmte Person in einer Gruppe durch die integrierte Technologie zur Wiedererkennung von Personen hervorgehoben wird. Mit Dual Video Streaming kann das HONOR 70 zwei Videos gleichzeitig aufzeichnen, wobei das eine Video eine einzelne Person und das andere die gesamte Gruppe zeigt.Dank der leistungsstarken Dual-Hauptkamera der HONOR 70, die aus einer 54-MP-IMX800-Super-Sensing-Hauptkamera mit einem großen 1/1,49-Zoll-IMX800-Sensor und einer 50-MP-Ultraweitwinkel- und Makrokamera besteht, ist die Aufnahme von hochwertigen Vlogs ein Kinderspiel. Das neue Smartphone wird vom Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G angetrieben und unterstützt GPU Turbo X und OS Turbo X. Es bietet flüssige Leistung und ein reaktionsschnelles Erlebnis bei einer Reihe von Hochleistungsaufgaben, einschließlich Videobearbeitung für Vlogger, die immer unterwegs sind.Das HONOR 70 ist das erste Smartphone der Modellreihe HONOR N, das mit dem HONOR Magic UI 6.1 auf Basis von Android 12 läuft und in einer Reihe von modischen Farboptionen wie Midnight Black, Crystal Silver und Emerald Green[2] erhältlich ist.In Anerkennung des hervorragenden Benutzererlebnisses des HONOR 70 hat die Expert Imaging and Sound Association (EISA) das Smartphone mit dem EISA BEST BUY SMARTPHONE 2022-2023 Award ausgezeichnet. EISA ist eine Expertengemeinschaft, die sich aus über 60 der weltweit angesehensten Kommentatoren von Unterhaltungselektronik-Magazinen, Websites und sozialen Medien aus 29 Ländern zusammensetzt.Das HONOR 70 wird ab heute in ausgewählten europäischen Märkten zum Einstiegspreis von 549 Euro erhältlich sein.HONOR MagicBook 14, ein Kraftpaket für mobile ProduktivitätDas neue HONOR MagicBook 14 ist das erste Notebook von HONOR mit OS Turbo und bietet eine deutlich längere Akkulaufzeit und eine bis zu 20,8 %[3] bessere Energieeffizienz als sein Vorgänger. Das Notebook wird von einem Intel® Core™ i5-Prozessor der 12. Generation angetrieben und kann mit einer dedizierten NVIDIA® GeForce RTX™ 2050-Grafikkarte konfiguriert werden[4], die sowohl bei der Arbeit im Büro als auch bei Spielen zu Hause eine rasante Leistung bietet. Mit einem 75-Wh-Akku liefert das HONOR MagicBook 14 bis zu 17 Stunden Akkulaufzeit im Standby-Modus und unterstützt eine Schnellladung für bis zu 3,5 Stunden Betriebszeit bei der Ausführung von Produktivitätssoftware in nur 15 Minuten Ladezeit[5]. Das HONOR MagicBook 14 in der schlanken und eleganten Farbgebung Space Gray ist für ausgewählte europäische Märkte vorgesehen. Vorbestellungen sind ab heute möglich, der Einstiegspreis liegt bei 1099 Euro.Das HONOR Pad 8 ermöglicht audiovisuelle Premium-ErlebnisseDas HONOR Pad 8 ist ein erschwingliches, intelligentes Allround-Gerät, das die Produktivitäts- und Unterhaltungsbedürfnisse von Studenten und jungen Berufstätigen anspricht. Das neue HONOR-Tablet bietet ein 12-Zoll 2K HONOR FullView Display mit einem Verhältnis von Bildschirm zu Gehäuse von 87 %[6] und unterstützt eine Auflösung von 2000 x 1200[7] Pixel und 1 Milliarde Farben. Es verfügt über acht eingebaute Lautsprecher, um auch unterwegs fesselnde Multimedia-Erlebnisse zu bieten. Das HONOR Pad 8 läuft mit HONOR Magic UI 6.1 und Google Play Services und verfügt über einen leistungsstarken 7250-mAh-Akku[8] für ganztägige Konnektivität, sodass der Nutzer jederzeit in Verbindung bleiben kann. Das HONOR Pad 8 in der Farbe Blue Hour ist ab heute in ausgewählten europäischen Märkten vorbestellbar und kommt zu einem Preis von 329 Euro in den Handel.Die Markteinführung des Tablets stellt die Vervollständigung des globalen Produktportfolios der Marke dar. Verbraucher in ausgewählten europäischen und internationalen Märkten werden bald Zugang zu allen HONOR Smartphones und IoT-Produktreihen erhalten, wodurch ein neuer Meilenstein für HONOR erreicht wird.Das Tor zur Zukunft betretenAls Marke investiert HONOR konsequent in Spatial Audio-, KI- und AR-Technologien, um immersive Erlebnisse zu erschließen und fit für die nächste digitale Revolution zu sein.„Gateway to the Future", das Tor zur Zukunft, ist eine neue Initiative von HONOR Talents, die das kulturelle Erbe durch die Kraft der Technologie bereichern soll und anlässlich der IFA-Keynote von HONOR vorgestellt wurde. In Zusammenarbeit mit ARLOOPA forderte HONOR zwei renommierte Künstler – Yunuene und Timo Helgert – auf, das von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärte Wasserschloss in der Hamburger Speicherstadt kreativ umzugestalten. Das AR-Erlebnis ist jetzt live in der Speicherstadt zu sehen und steht den Nutzern auch zu Hause über die App ARLOOPA zur Verfügung, die Smartphone-Nutzern eine neue Möglichkeit bietet, kulturelle Schätze durch immersive AR zu entdecken. Das Kampagnenvideo finden Sie hier: https://youtu.be/7rwwZQw2C4M.HONOR stellt vor: Spatial AudioDie auf der IFA 2022 angekündigte Spatial Audio-Lösung von HONOR wurde entwickelt, um Kopfhörer in die Lage zu versetzen, beeindruckende, kinoreife 3D-Soundeffekte zu erzeugen, die das für AR- und VR-Erlebnisse der nächsten Generation gewünschte Gefühl der Immersion erzeugen.Im Wesentlichen ist HONORs Spatial Audio darauf ausgelegt, Surround-Sound und 3D-Audio über Kopfhörer zu liefern, indem der Beschleunigungssensor und die Gyroskope in den Hörmuscheln die Bewegung des Kopfes des Nutzers verfolgen und das Klangfeld neu anpassen, um den Nutzern in allen Szenarien wie Filmen, Musik und Spielen ein immersives und ansprechendes Klangerlebnis zu vermitteln. Und mit Hilfe des Algorithmus können die Veränderungen des Klangs auf seinem Weg von der Quelle zum Ohr des Hörers simuliert werden. Diese Effekte umfassen die Lokalisierung von Schallquellen oberhalb, unterhalb, hinter und vor dem Hörer.HONORs Spatial Audio ist das erste System, das die Anpassung des Abstands von Schallquellen unterstützt und es dem Benutzer ermöglicht, die Entfernung von virtuellen Schallquellen dynamisch von 0,15 bis 10 Metern anzupassen, um ein individuelles Hörerlebnis zu ermöglichen.HONOR Talents: Bewerbungen für die Kategorie Interaktive AR-Kunstwerke jetzt möglichErgänzend zu dieser Initiative führt HONOR im Rahmen seines globalen Designwettbewerbs HONOR Talents eine eigene Kategorie für interaktive AR-Kunstwerke ein. In dieser Kategorie sind die Teilnehmer aufgefordert, digitale AR-Kunstwerke zu schaffen, die ihre Nachbarschaft kreativ umgestalten, einschließlich digitaler Überlagerungen für Gebäude, Mauern, Parks und andere öffentliche Räume, die dazu beitragen, Gemeinschaften die Kultur näher zu bringen. Interessierte Künstler finden hier weitere Informationen: https://www.hihonor.com/honor-talents/de/ (https://www.hihonor.com/honor-talents/en/)HONOR arbeitete auch mit der Central Academy of Fine Arts (CAFA) in China zusammen, um ein neues AR-Kunstwerk mit dem Titel INFINITY zu erstellen. Das phygitale Erlebnis veranschaulicht eine künstlerische Interpretation des Universums, die das Kreativteam aus CAFA-Dozenten und Studenten als Analogie zur Förderung des interkulturellen Dialogs nutzt. Die Kunst kann am IFA-Stand von HONOR über die ARLOOPA-App erlebt werden.[1] Erfordert einen PC mit Windows 10 (mit dem Update vom Mai 2019 oder höher)oder Windows 11.[2] Farbverfügbarkeit variiert je nach Region.[3] Die Angaben stammen von HONOR Labs. Die Testszenarien sind die täglicheArbeit mit Microsoft Office-Software, Videoanrufe, Webbrowsing,Online-Videowiedergabe, Musikwiedergabe, Instant Messaging, Programmentwicklungund -design mit einer Standardlautstärke bei einer Helligkeit von 250 nits undeiner Raumtemperatur von 25°C. Die Daten können aufgrund von individuellenUnterschieden bei Produkten, Nutzungsgewohnheiten und Umgebungsfaktorenunterschiedlich ausfallen.[4] Modelle mit Intel® Iris Xe Grafik sind ebenfalls erhältlich.[5] Ladedaten stammen von HONOR Labs. Die Tests wurden mit dem mitgelieferten135W HONOR SuperCharger durchgeführt, der an ein Gerät mit 2 % Akkuangeschlossen war. Die Dauer der Büroarbeit basiert auf dem PCMark Modern OfficeTest. Die tatsächliche Erfahrung kann je nach Modell, Nutzung, Ladebedingungenund anderen Faktoren verschieden ausfallen.[6] Die Angaben stammen von HONOR Labs.[7] Die Auflösung wird als Standardrechteck gemessen; daher sind dieEffektivwerte der Pixel etwas geringer.[8] Die Angaben stammen von HONOR Labs. Bewertete Batteriekapazität.Informationen zu HONORHONOR ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Geräten. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine globale Technologiemarke mit Kultstatus zu werden und durch seine leistungsstarken Produkte und Dienstleistungen eine neue intelligente Welt für alle zu schaffen. Mit einem unermüdlichen Fokus auf Forschung und Entwicklung engagiert sich das Unternehmen für die Entwicklung von Technologien, die es Menschen auf der ganzen Welt ermöglichen, über sich selbst hinauszuwachsen, und ihnen die Freiheit geben, noch mehr zu erreichen und zu leisten. HONOR bietet eine Reihe hochwertiger Smartphones, Tablets, Laptops und Wearables für jeden Geldbeutel an. Das Portfolio an innovativen, erstklassigen und zuverlässigen Produkten ermöglicht es den Menschen, eine bessere Version ihrer selbst zu werden.