HOLBORN VERDOPPELT SEINE INTERNATIONALE EXPANSION

Dubai, Uae (ots/PRNewswire) -Einführung von NX PBOHolborn gibt diese Woche die Einführung des NX PBO bekannt.Das NX Practice Buy Out ist eine Form der Kapitalfreisetzung, die gegen das bestehende Einkommen eines Beraters abgesichert ist. Er bietet die Möglichkeit, bei Eintritt in das Unternehmen das Zweifache des verbleibenden oder wiederkehrenden Einkommens, bis zu 100.000 USD, als Pauschalbetrag zu erhalten.Das Angebot, das ab dem 1. März 2022 in Kraft tritt, wird allen Beratern angeboten, die die Qualifikationskriterien erfüllen, wobei die Zahlungen mit dem PBO des Beraters im Ruhestand besichert werden.Das NX PBO wurde entwickelt, um qualifizierte Berater mit mittleren bis großen Kundenbeständen auf dem internationalen Markt anzuziehen.Riyad Adamou, Chief Commercial Officer, erklärt:„Wir wissen, dass wir eines der wenigen Unternehmen auf dem internationalen Markt sind, das seinen Beratern ein vertragliches PBO anbietet, und wir glauben, dass wir das einzige Unternehmen sein werden, das diese Form der besicherten Zahlung beim Markteintritt anbietet."Das NX PBO bietet erfahrenen Beratern die Möglichkeit, Geld vom Tisch zu nehmen, ohne ihr Tagesgeschäft oder ihre derzeitigen Umsatzerlöse zu beeinträchtigen, oder alternativ eine Finanzspritze für diejenigen in jüngeren Jahren, die wieder in ihr Geschäft investieren möchten.Ab dem 1. März können alle qualifizierten IFA, die dem Unternehmen beitreten möchten, diese Option ausüben. Anfragen für weitere Informationen können an ryan@holbornassets.com gestellt werden.Robert Parker CEO erklärt:„Wir glauben, dass dies einmal mehr unsere Absicht unterstreicht, eine langfristige Perspektive zu fördern. Es zeigt das Engagement von Holborn, durch beträchtliche Investitionen eine marktführende Plattform und ein Angebot für Karriereberater zu schaffen.Holborn ist in den letzten 5 Jahren erheblich gewachsen und wir sind der Meinung, dass das Angebot eines Ausstiegs durch ein traditionelles PBO von einem Unternehmen unserer Größe erwartet wird. Das NX PBO ist eine weitere Demonstration unseres Engagements für jeden einzelnen Berater, der von diesem Tag an in das Unternehmen eintritt."Holborn Assets ist in 17 Ländern mit über 250 Beratern und 3 Mrd. USD in AUM tätig.Informationen zu Holborn AssetsHolborn wurde 1999 gegründet und ist ein mehrfach preisgekröntes, internationales Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf unabhängige Finanzberatung für den Expatriate-Markt spezialisiert hat. Das britische Familienunternehmen beschäftigt über 550 Mitarbeiter, darunter 250 Finanzberater und verfügt über 23 Niederlassungen auf der ganzen Welt.Das erfahrene Team von Holborn Assets besteht aus professionellen, qualifizierten Beratern, die sich auf die Qualität, unabhängige Finanzberatung und Dienstleistungen für Kunden spezialisiert haben. Zu den Kernbereichen gehören: Finanzplanung, Vermögensverwaltung, Versicherungen, Investitionen, Hypotheken, Steuerplanung, Testamente, Pensionsübertragungen.