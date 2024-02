HNR Acquisition Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Weitere Suchergebnisse zu "HNR Acquisition Corp":

Die technische Analyse der Hnr Acquisition-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage liegt bei 7,91 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,9 USD liegt, was einem Unterschied von -75,98 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 1,96 USD, der nahe dem letzten Schlusskurs liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 68,55, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 48, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität im Internet zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem gab es eine negative Änderung der Stimmungsrate, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Hnr Acquisition-Aktie eine "Schlecht"-Einstufung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.