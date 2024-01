HNR Acquisition Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die Hnr Acquisition-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 8,97 USD verzeichnet, was einem Abweichungsgrad von -79,07 Prozent entspricht. Dies wird charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,92 USD) liegt der Schlusskurs (-52,12 Prozent Abweichung) unter dem gleitenden Durchschnitt und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Somit erhält die Hnr Acquisition-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Hnr Acquisition in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies zeigt sich in einer verstärkten positiven Stimmung in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionen über das Unternehmen haben ebenfalls an Aufmerksamkeit gewonnen, was ebenfalls mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Hnr Acquisition daher für diese Kategorie ein "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Hnr Acquisition in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hnr Acquisition liegt bei 76,28, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Hnr Acquisition-Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".