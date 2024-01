HNI Aktie: Das ist ein Hammer

Das Anleger-Sentiment für die Aktie Hni ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An acht Tagen wurde positiv über das Unternehmen diskutiert, während an vier Tagen negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein, zwei Tagen gab es jedoch keine signifikanten positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Dividende weist Hni im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite in der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies eine Rendite von 3,19 % auf, was 2,04 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 5,23 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) für Hni zeigt einen aktuellen Wert von 42,75, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung des RSI über einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) ergibt sich ein Wert von 33, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hni liegt bei 17, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 53,67. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.