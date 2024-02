HNI Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Weitere Suchergebnisse zu "Hni":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI für Hni liegt bei 32,28, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 41,31 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Hni untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Hni in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Hni derzeit auf 34 USD, während der tatsächliche Kurs bei 43,53 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 41,37 USD, was einer positiven Distanz von +5,22 Prozent entspricht. Insgesamt wird daher auch hier die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Hni im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,09 Prozent erzielt, was jedoch 211,99 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -3,95 Prozent, wobei Hni aktuell 36,04 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.