HNI Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Hni-Aktie schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Kommerzielle Dienstleistungen & Zubehör. Der Unterschied beträgt 2,03 Prozentpunkte (3,19 % gegenüber 5,23 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Hni in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 70,25 Punkten, was darauf hinweist, dass Hni überkauft ist, und erhält somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 36,6, was bedeutet, dass Hni hier weder überkauft noch -verkauft ist, und das Wertpapier wird als "Neutral" eingestuft. Zusammen erhält das Hni-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,25 liegt Hni unter dem Branchendurchschnitt von 53,73, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.