HNI Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Hni":

Die technische Analyse der Hni-Aktie ergibt aus den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 35,49 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 43,16 USD, was einem Unterschied von +21,61 Prozent entspricht, und erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird im Rahmen der Charttechnik analysiert und beträgt derzeit 42,01 USD, was einem ähnlichen Wert (+2,74 Prozent) entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Hinsichtlich der Stärke der Diskussion wurden jedoch keine signifikanten Unterschiede festgestellt, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Hni für diese Stufe daher ein "Gut".

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Hni-Aktie mit 40,43 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie"), was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 6,65 Prozent, wobei Hni mit 33,78 Prozent auch hier deutlich darüber liegt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Hni 3,13 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 3,56 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit für die Hni-Aktie eine positive Bewertung aus technischer und sentimentaler Sicht, während sie sich auch im Branchenvergleich gut behauptet.