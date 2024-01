HNI Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Aktienkurs von Hni hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 41,33 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um 6,9 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Hni eine Outperformance von +34,43 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1248,81 Prozent im letzten Jahr, wobei Hni 1207,47 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird Hni in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Hni eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und drei negative Tage, und in drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Hni daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI von Hni führt bei einem Niveau von 63,36 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 43,62 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Hni konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen. Insgesamt erhält Hni daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Rating.