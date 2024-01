HNA Investments Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Leadway Investment liegt bei 100, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, hat ebenfalls den Wert 100 und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Schlecht" für die Leadway Investment.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Aktie von Leadway Investment überbewertet, da das KGV mit 187,29 insgesamt 248 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Computer & Peripheriegeräte" von 53,88. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Stimmung und den Buzz rund um die Aktie haben wir die Leadway Investment auf die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit ergibt sich insgesamt die Note "Neutral" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes für die Aktie von Leadway Investment.

Anhand des gleitenden Durchschnittskurses ergibt sich, dass die Leadway Investment derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,79 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,73 HKD liegt, was einer Abweichung von -7,59 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt mit 0,81 HKD um -9,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht" für die Leadway Investment.