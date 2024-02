HNA Investments Aktie: Das sollte jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "PROOF Acquisition Corp I":

Die Anlegerstimmung gegenüber Leadway Investment war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Leadway Investment daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividende liegt Leadway Investment mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von Computer & Peripheriegeräten (5,59 %). Dies entspricht einer Differenz von 5,59 Prozentpunkten und führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Leadway Investment liegt derzeit bei 14,29 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI überkauft und führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Insgesamt wird Leadway Investment daher als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,74 HKD für den Schlusskurs der Leadway Investment-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,59 HKD, was einem Unterschied von -20,27 Prozent entspricht und zu einer Bewertung als "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf der Basis des 50-Tages-Durchschnitts von 0,68 HKD erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund eines Schlusskurses, der ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält Leadway Investment somit für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.