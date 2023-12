HNA Investments Aktie: Das könnte große Probleme geben!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Leadway Investment von den Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so eine Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Leadway Investment-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,79 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,73 HKD liegt, was einer Abweichung von -7,59 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 0,82 HKD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls unter diesem Wert liegt, mit einer Abweichung von -10,98 Prozent. Diese Ergebnisse führen zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Leadway Investment zeigt, dass das Wertpapier sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. In fundamentalen Aspekten wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als überbewertet angesehen, da sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 187,29 gehandelt wird, was einem Abstand von 248 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 53,83 entspricht. Auf dieser Basis wird ebenfalls eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.