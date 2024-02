HNA Investments Aktie: Das ist ein Knall!

Die Dividendenrendite von Leadway Investment liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,6 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen über Leadway Investment in sozialen Medien. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie heute neutral bewertet.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Leadway Investment mit einem Wert von 187,29 deutlich höher als der Branchendurchschnitt von 51,63. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft.

Der Aktienkurs von Leadway Investment verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38,98 Prozent, während vergleichbare Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um -20,83 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -18,15 Prozent im Branchenvergleich.

Zusätzlich lag die Rendite des "Informationstechnologie"-Sektors im letzten Jahr bei -21,37 Prozent, und Leadway Investment lag 17,61 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating für Leadway Investment in dieser Kategorie.