HNA Investments Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Aktienkurs von Leadway Investment verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine negative Performance von -38,98 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um -13,16 Prozent, was bedeutet, dass Leadway Investment im Branchenvergleich um -25,83 Prozent unterperformte. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -10,56 Prozent im letzten Jahr, wobei Leadway Investment um 28,43 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse zeigt, dass trotz möglicher starker positiver oder negativer Ausschläge in der Internet-Kommunikation das Sentiment für Leadway Investment in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen für Leadway Investment keine außergewöhnliche Aktivität festgestellt, weshalb das Unternehmen ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Leadway Investment einen Wert von 187 auf, wohingegen der Branchendurchschnitt in der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche bei 53,82 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Werten in der Branche um ca. 248 Prozent überbewertet ist und dementsprechend eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Leadway Investment 5,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Im Vergleich dazu besitzt die Branche "Computer & Peripheriegeräte" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als ein unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.