HNA Investments Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Aktienkurs von Leadway Investment hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,29 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Unterperformance von 30,49 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt -13,25 Prozent, wobei Leadway Investment aktuell 23,04 Prozent unter diesem Wert liegt. Daraus ergibt sich insgesamt eine Bewertung der Aktie als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Leadway Investment derzeit als "Neutral" einzustufen ist. Der GD200 verläuft bei 0,8 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,77 HKD liegt, was einer Abweichung von -3,75 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,83 HKD, was einer Abweichung von -7,23 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" einzustufen, während das Gesamtrating "Neutral" lautet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Leadway Investment-Aktie zeigt, dass diese überkauft ist, wobei der Wert des RSI für die letzten 7 Tage bei 100 liegt. Der RSI25 liegt bei 58,54, was bedeutet, dass hier weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Situation besteht. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Leadway Investment.

Die Einschätzung anhand des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine "Neutral"-Einschätzung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für Leadway Investment.