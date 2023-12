HNA Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Hna-Aktie schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten. Der Unterschied beträgt 1,02 Prozentpunkte (0 % gegenüber 1,02 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Hna in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 12,99 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 18,11 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -5,12 Prozent für Hna bedeutet. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Hna 0,06 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Informationstechnologie"-Sektors. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält Hna in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Hna-Aktie war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hna unterhalten. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Gut". Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass in den letzten zwei Wochen ein Überhang von Verkaufssignalen vorliegt. Es gab 8 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hna mit einem Wert von 25,67 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, mit einem genauen Abstand von aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" von 0. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie daher ein "Neutral" in fundamentalen Kriterien.

