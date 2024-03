HNA Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hna liegt bei 23,41, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche für Elektronische Geräte und Komponenten entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage ihrer fundamentalen Kriterien.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) von Hna liegt bei 63,16 für den 7-Tage-Zeitraum und bei 50,67 für den 25-Tage-Zeitraum, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

In Bezug auf die Branchenvergleichsperformance verzeichnet Hna eine Rendite von -14,39 Prozent im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie", was mehr als 1 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Gleiches gilt für die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten", bei der Hna mit einer Rendite von 6,4 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen hauptsächlich negative Diskussionen über Hna geführt wurden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung des Aktien-Stimmungsbarometers.

Insgesamt weist Hna somit auf der Grundlage fundamentaler und technischer Kriterien sowie des Anleger-Sentiments eine neutrale bis negative Bewertung auf.