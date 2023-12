HNA Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien. Je nach Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Hna wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" hat Hna in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,99 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -5,65 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Hna 0,21 Prozent unter dem Durchschnitt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Hna liegt bei 74,19, was auf eine negative Einschätzung hindeutet. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ist mit 73,86 ein weiterer Indikator für eine negative Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent, was 1,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Hna-Aktie eine negative Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs und zeigt hier eine negative Tendenz.