HNA Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Für Hna beträgt der RSI 41,18, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 63,75, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Hna in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Auch die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab mehr positive als negative Signale, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Hna-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,68 CNH, wobei der letzte Schlusskurs bei 2,57 CNH lag. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt ergibt sich eine negative Entwicklung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hna mit 25,67 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet erscheint.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Hna-Aktie, wobei die Anleger-Stimmung positiv ist, die technische Analyse jedoch eher auf eine neutrale bis negative Entwicklung hinweist.