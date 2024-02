HM International Holdings Aktie: So kann man sich irren!

In den letzten beiden Wochen wurde die Aktie von Hm von hauptsächlich privaten Anlegern in sozialen Medien neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Die meisten diskutierten Themen rund um die Aktie waren neutral, was zu der Einstufung "Neutral" der Anleger-Stimmung führte.

Bei der technischen Analyse der Aktie wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hm-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,1 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,073 HKD liegt somit deutlich unter diesem Wert (Unterschied -27 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein vergleichbares Bild, mit einem gleitenden Durchschnitt von 0,08 HKD und einem letzten Schlusskurs, der ebenfalls darunter liegt (-8,75 Prozent Abweichung). Dadurch wird die Hm-Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Hm-Aktie eine neutrale Einstufung. Der RSI7 liegt bei 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 65,12 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In fundamentalen Analysen ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 89,37, was 45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.