HM International Holdings Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Bei einem Wert von 80 wird der RSI als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25 für Hm beträgt 56,92, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt und insgesamt zu einem Rating von "Schlecht" führt.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hm aktuell 111,11 und liegt damit 46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Kommerziellen Dienstleistungen & Supplies von 206. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende schüttet Hm eine Dividendenrendite von 15,46 % aus, was 4,94 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 10,52 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden anhand der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Hm zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hm war in einem längeren Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Hm bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".