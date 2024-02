HMT New Technical Materials Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein häufig verwendetes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Hmt Xiamen New Technical Materials liegt der 7-Tage-RSI bei 26,69 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der gleitende Durchschnittskurs von Hmt Xiamen New Technical Materials beläuft sich auf 28,7 CNH, während der aktuelle Kurs bei 19,87 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -30,77 Prozent zum GD200 und einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 23,57 CNH, was einem Abstand von -15,7 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Hmt Xiamen New Technical Materials eher neutral diskutiert. Aktuell dominieren jedoch vor allem positive Themen die Diskussion, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen jedoch eine vorwiegend negative Stimmung, weshalb die Gesamtbewertung als "Neutral" ausfällt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Hmt Xiamen New Technical Materials deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz und kaum Änderungen in der Stimmung hin. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes.

Insgesamt ergibt sich für Hmt Xiamen New Technical Materials eine gemischte Bewertung auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.