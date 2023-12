HMT New Technical Materials Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) besagt, dass die Aktie der Hmt Xiamen New Technical Materials als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. In diesem Fall ergibt sich für die Hmt Xiamen New Technical Materials-Aktie ein Wert für den RSI7 von 84,71, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 77,55, der für diesen Zeitraum ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators lautet daher "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Hmt Xiamen New Technical Materials festgestellt werden. Die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigt jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Hmt Xiamen New Technical Materials für diese Stufe daher ein "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Auswertung zeigt 6 Gut- und 2 Schlecht-Signale, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung erhält.

Im Branchenvergleich hat die Hmt Xiamen New Technical Materials-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -25,22 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 5,49 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -30,71 Prozent führt. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 6,97 Prozent, und Hmt Xiamen New Technical Materials lag 32,2 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.