HMT New Technical Materials Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann dieser Index berechnet werden. In Bezug auf die Hmt Xiamen New Technical Materials-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 32, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 65,66, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Hmt Xiamen New Technical Materials.

In den letzten Wochen wurde bei Hmt Xiamen New Technical Materials eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies ist das Ergebnis einer Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien, in denen negative Auffälligkeiten registriert wurden. Infolgedessen wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Die Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Hmt Xiamen New Technical Materials in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Der gleitende Durchschnittskurs der Hmt Xiamen New Technical Materials beträgt derzeit 28,87 CNH, während der Aktienkurs bei 18,76 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -35,02 Prozent liegt. Ähnlich verhält es sich mit dem GD50, der bei 23,98 CNH liegt und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie die Gesamtnote "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert haben zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Anleger geführt. Allerdings wurden auch 3 "Schlecht"-Signale ermittelt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.