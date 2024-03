HMS Bergbau Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien in Bezug auf Hms Bergbau war in den letzten Tagen größtenteils neutral. Weder besonders positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Hms Bergbau daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hms Bergbau-Aktie beträgt aktuell 50 für die letzten 7 Tage, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält es ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine weniger volatile Entwicklung und deutet darauf hin, dass die Aktie auf dieser Basis überverkauft ist. Daher wird für den 25-Tage-RSI ein "Gut"-Rating vergeben. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs also ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Hms Bergbau derzeit 21,26 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 23 EUR aufweist. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +8,18 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Gut". Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 22,19 EUR, was die Aktie mit +3,65 Prozent Abstand als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Gut" vergeben.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 8,58 und liegt damit 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 33 für Handelsunternehmen und Distributoren. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe vergeben wird.