HMS Bergbau Aktie: Ein handfester Grund

Die Hms Bergbau hat in den letzten 50 Tagen eine Kursbewegung von 21,4 EUR gezeigt, was einer Abweichung von +3,18 Prozent vom gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Abweichung vom GD200 bei +2,39 Prozent, was zu einer ähnlichen Einstufung als "Neutral" führt. Demnach wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche hat die Hms Bergbau in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,67 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -3,46 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um 7,13 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite der Hms Bergbau um 2,45 Prozent unter dem Durchschnittswert von 6,12 Prozent. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hms Bergbau bei 7,76, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,51 liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In den sozialen Medien wurde die Hms Bergbau in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Neutral" zu. Somit erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.