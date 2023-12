HMS Bergbau Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Bergbaukonzern Hms Bergbau hat eine Dividendenrendite von 3,67 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,19 Prozent liegt. Die Aktie wird daher als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Die Stimmung unter den Anlegern in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, weshalb die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse lag der Schlusskurs der Hms Bergbau-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 20,89 EUR. Am letzten Handelstag betrug der Schlusskurs 21,20 EUR, was einer Abweichung von +1,48 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen eine Nähe zum letzten Schlusskurs, weshalb die Aktie auch aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Hms Bergbau-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,67 Prozent erzielt, was 1,28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt die mittlere jährliche Rendite 5,53 Prozent, wobei Hms Bergbau aktuell 1,86 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.