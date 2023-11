HMS Bergbau Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. In Bezug auf Hms Bergbau betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass Hms Bergbau weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird Hms Bergbau als überverkauft bewertet, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hms Bergbau-Aktie also ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hms Bergbau einen Wert von 7 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 32,3 als unterbewertet gilt und daher ein "Gut"-Rating erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hms Bergbau derzeit bei 20,89 EUR liegt, während der tatsächliche Kurs bei 20,8 EUR liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen eine Distanz von weniger als 1 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hms Bergbau-Aktie also eine Gesamtnote von "Neutral" in Bezug auf die technische Analyse.