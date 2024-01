HMS Bergbau Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die technische Analyse der Hms Bergbau-Aktie zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 20,93 EUR lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 21,8 EUR, was einem Unterschied von +4,16 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 20,91 EUR zeigt eine ähnliche Abweichung von +4,26 Prozent, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hms Bergbau-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Hms Bergbau diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt. Somit erhält Hms Bergbau basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Hms Bergbau liegt bei 3,67 %, was 0,52 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 3,14 % liegt. Dieser leicht höhere Wert führt zur Einstufung als "Neutral".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Hms Bergbau-Aktie mit 3,67 Prozent um mehr als 3 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" hatte eine mittlere Rendite von 8,24 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Hms Bergbau mit 4,57 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.