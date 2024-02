HMS Bergbau Aktie: Was soll das denn werden?

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Hms Bergbau bei 22,4 EUR liegt, was einer Entfernung von +6,26 Prozent vom GD200 (21,08 EUR) entspricht. Dies signalisiert eine positive Bewertung im charttechnischen Sinne. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 21,55 EUR. Dies führt zu einem neutralen Signal, da der Abstand +3,94 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Hms Bergbau positiv bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" verzeichnet Hms Bergbau eine Rendite von 8,65 Prozent, was mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" hat in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,74 Prozent erzielt, während Hms Bergbau mit 5,91 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Hms Bergbau weist eine Dividendenrendite von 3,53 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. In diesem Vergleich wird die Aktie daher als neutrales Investment betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hms Bergbau liegt bei 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 32,47 als unterbewertet betrachtet wird. Aus fundamentalen Kriterien heraus wird Hms Bergbau daher positiv bewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht.