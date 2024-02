HMS Bergbau Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Hms Bergbau: Eine umfassende Analyse

Die Dividende von Hms Bergbau liegt bei 3,53 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsunternehmen und Distributoren (3,11 %) nur eine leichte Überbewertung darstellt. Die Differenz beträgt 0,43 Prozentpunkte, was zu einer derzeitigen Einstufung als "Neutral" führt.

In den letzten 12 Monaten konnte Hms Bergbau eine Performance von 8,65 Prozent erzielen, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche einer Outperformance von +2,64 Prozent entspricht. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Hms Bergbau um 4,12 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anlegerstimmung gegenüber Hms Bergbau war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Sowohl die Diskussion in den sozialen Medien als auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Hms Bergbau-Aktie von 22,2 EUR eine Entfernung von +5,21 Prozent vom GD200 (21,1 EUR), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 21,66 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +2,49 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Hms Bergbau-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.