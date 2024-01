HMS Bergbau Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Mosaic":

Hms Bergbau, ein Unternehmen aus dem Bereich Handelsunternehmen und Distributoren, zeichnet sich durch eine Dividendenrendite von 3,67 % aus, was 0,52 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass das Unternehmen derzeit überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auf 25-Tage-Basis wird Hms Bergbau hingegen als "Neutral" eingestuft. In Bezug auf die Performance des Aktienkurses ergibt sich eine Underperformance von -4,7 Prozent im Branchenvergleich und eine Unterperformance von 3,4 Prozent im Sektorvergleich, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Hms Bergbau. Die Aktie wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, dass es sich aktuell im normalen Fokus der Anleger befindet, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.