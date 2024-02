HMN Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für ihre Preisgestaltung. Ein niedrigeres KGV deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick günstiger erscheint. Im Vergleich zur Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" liegt das KGV von Hmn mit einem Wert von 16,39 um 8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 17. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als günstig betrachtet werden kann und auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für Hmn beträgt 19,81 USD, während der letzte Schlusskurs bei 20,22 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 22,16 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Hmn basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Analyse des Sentiments und Buzz ergibt eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung für Hmn. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Hmn zeigt, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI25 für Hmn deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Hmn eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.