HMN Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Sentiment und Buzz um die Aktien von Hmn wurden anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Somit erhielt die Aktie von Hmn bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Hmn in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +4,24 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche, die im Durchschnitt um -0,66 Prozent gefallen sind. Im Sektorvergleich lag die Aktie jedoch 151766,14 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite des "Finanzen"-Sektors, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führte.

In der technischen Analyse erreichte der gleitende Durchschnittskurs der Hmn 19,75 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 21,1 USD erreichte. Dies führte zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hatte einen Stand von 21,94 USD, was zu einer Bewertung von "Neutral" führte. Insgesamt erhielt Hmn eine Gesamtnote von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) ergab, dass die Hmn-Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte.

Insgesamt ergab die Analyse eine neutrale bis positive Bewertung für die Aktie von Hmn in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild und die Branchenperformance, während die technische Analyse und der RSI auf kurzfristiger Basis zu einer eher gemischten Bewertung führten.