HMN Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Aktienkurs von Hmn wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor als unterdurchschnittlich bewertet, da die Rendite von 3,58 Prozent mehr als 151534 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -1,52 Prozent erzielt hat, liegt Hmn mit 5,1 Prozent deutlich darüber. Dies hat dazu geführt, dass die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating erhalten hat.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hmn als durchschnittlich bewertet, da es mit einem Wert von 16,39 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ebenfalls ein "Neutral".

Die Diskussionsintensität im Internet hat zu einer mittleren Aktivität in Bezug auf Hmn geführt, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wurde. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hmn-Aktie lag in den letzten 7 Tagen bei 93, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis von 73,55 deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, wodurch auch für den RSI25 ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Hmn.