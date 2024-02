HMN Aktie: Alles völlig egal!

Die Diskussionen über Hmn in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Laut unserer Redaktion wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,41 Prozent und liegt damit 137,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Thrifts & Hypothekenfinanzierung, 139,01). Unsere Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Hmn daher als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Hmn derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 19,77 USD, während der Aktienkurs bei 20,25 USD liegt, was einer Abweichung von +2,43 Prozent entspricht. Dies führt ebenfalls zu der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 22,04 USD, was einer Abweichung von -8,12 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert kennzeichnet. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Hmn bei 16,39, ähnlich wie der Branchendurchschnitt (1 Prozent). Die Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" weist einen Wert von 16,57 auf. Die Aktie erhält damit eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.