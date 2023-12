HL Global Aktie: Immer langsam!

Die Hl Global befindet sich derzeit in einer schlechten Position, wie aus der technischen Analyse hervorgeht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,25 SGD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,235 SGD) um -6 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,24 SGD, was einer Abweichung von -2,08 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Hl Global keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild und die Stärke der Diskussion als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -4 Prozent erzielt, was 4,79 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Branchenvergleich mit "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die Aktie sogar 10,67 Prozent unter der durchschnittlichen jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hl Global liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Dieses Gesamtbild führt ebenfalls zu einem Rating als "Neutral".