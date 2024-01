HK Electric Investments Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Hk Electric Investments & Hk Electric Investments war in den letzten Tagen neutral. Weder besonders positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden überwiegend neutral bewertet. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird Hk Electric Investments & Hk Electric Investments daher insgesamt neutral eingestuft.

In technischer Hinsicht ergibt die Analyse der letzten 200 Handelstage einen Durchschnittsschlusskurs von 4,68 HKD für die Hk Electric Investments & Hk Electric Investments-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,81 HKD, was einem Unterschied von +2,78 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Zusätzlich wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert, der aktuell bei 4,49 HKD liegt. Somit liegt der letzte Schlusskurs darüber (+7,13 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis führt. Insgesamt erhält Hk Electric Investments & Hk Electric Investments daher eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Hk Electric Investments & Hk Electric Investments schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Stromversorger. Dieser Unterschied von 1,33 Prozentpunkten (7,21 % gegenüber 5,88 %) führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt Aufschluss über die Dynamik des Aktienkurses. Der RSI für Hk Electric Investments & Hk Electric Investments liegt bei 20, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der RSI25, der sich auf 29,47 beläuft, resultiert in einer "Gut"-Einstufung für 25 Tage. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie.