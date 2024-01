HK Electric Investments Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die technische Analyse zeigt, dass Hk Electric Investments & Hk Electric Investments derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 4,68 HKD, während der aktuelle Aktienkurs bei 4,81 HKD liegt, was einer Abweichung von +2,78 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 4,49 HKD, was einer Abweichung von +7,13 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Hk Electric Investments & Hk Electric Investments zeigt, dass die Aktie derzeit überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 20 Punkten und der RSI25 bei 29,47, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie also auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Hk Electric Investments & Hk Electric Investments wird als neutral eingestuft. Sowohl die Kommentare auf sozialen Plattformen als auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren überwiegend neutral.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Versorgungsunternehmen" hat Hk Electric Investments & Hk Electric Investments im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,54 Prozent erzielt, was 12,33 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Stromversorger" beträgt -16,87 Prozent, und Hk Electric Investments & Hk Electric Investments übertrifft diesen Wert um 12,33 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.