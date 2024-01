HK Electric Investments Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hk Electric Investments & Hk Electric Investments-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 4,68 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 4,71 HKD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +0,64 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt dieser bei 4,45 HKD, was einer Abweichung von +5,84 Prozent entspricht. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich konnte Hk Electric Investments & Hk Electric Investments in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,54 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt um -18,17 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +13,63 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) ergibt sich für die Hk Electric Investments & Hk Electric Investments-Aktie ein Wert von 36 für die letzten 7 Tage, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 35,71 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

Das Dividendenverhältnis zum Aktienkurs liegt bei Hk Electric Investments & Hk Electric Investments aktuell bei 7, was eine positive Differenz von +1,31 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Stromversorger" darstellt. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.