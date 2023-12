HK Electric Investments Aktie: Es wird konkret!

Die Hk Electric Investments & Hk Electric Investments bietet Anlegern eine attraktive Dividendenrendite von 7,21 Prozent, was 1,33 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als lukratives Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Hk Electric Investments & Hk Electric Investments derzeit bei 4,65 HKD, was +5,44 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie hingegen als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -1,06 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hk Electric Investments & Hk Electric Investments liegt bei 25,64, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 35, was als neutral eingestuft wird. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie insgesamt die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,54 Prozent erzielt, was 11,68 Prozent über dem Durchschnitt der Branche liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.