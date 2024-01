HK Electric Investments Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "Covivio":

Die Dividendenrendite für Hk Electric Investments & Hk Electric Investments beträgt 7,21 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung von unseren Analysten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13,51, was 19 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da die Aktie als überbewertet angesehen wird. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 34, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 29,7, was zu einer abweichenden "Gut"-Bewertung führt. Das Stimmungsbild und der Buzz rund um Hk Electric Investments & Hk Electric Investments haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Hk Electric Investments & Hk Electric Investments daher eine "Neutral"-Bewertung.