HK Asia Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Aktienkurs von Hk Asia hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 65,51 Prozent erzielt, was 73,68 Prozent über dem Durchschnitt (-8,16 Prozent) des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zu Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten", die eine durchschnittliche jährliche Rendite von -14,3 Prozent verzeichnen, liegt Hk Asia aktuell 79,81 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hk Asia beträgt derzeit 18, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 53 als unterbewertet betrachtet wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs von 0,21 HKD um +16,67 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,18 HKD) ab, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,21 HKD über dem gleitenden Durchschnitt von 0,18 HKD, was erneut zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) von Hk Asia zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 20 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 32,56, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält das Hk Asia-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.