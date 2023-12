HK Asia Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Hk Asia. Der RSI7 liegt aktuell bei 41,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass Hk Asia weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt einen Wert von 39,44, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Hk Asia-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 18 für Hk Asia. Das bedeutet, dass die Börse 18,23 Euro für jeden Euro Gewinn von Hk Asia zahlt, was 66 Prozent weniger ist als für vergleichbare Werte in der Branche. Aus diesem Grund wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse ist der Kurs von Hk Asia mit 0.193 HKD inzwischen +7,22 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Die Distanz zum GD200 beträgt +7,22 Prozent, wodurch die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage ebenfalls "Gut" ist.

In Bezug auf Dividenden kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten ein geringerer Ertrag in Höhe von 5,5 Prozentpunkten erzielt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.