HKT and HKT-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Aktienkurs von Hkt & Hkt verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,22 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" im Durchschnitt um 19,92 Prozent, was zu einer Underperformance von -17,7 Prozent für Hkt & Hkt in diesem Branchenvergleich führt. Der Sektor "Telekommunikationsdienste" verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -12,12 Prozent, wobei Hkt & Hkt um 14,34 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Diese Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Auf fundamentalen Basis weist das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Hkt & Hkt aktuell einen Wert von 13,68 auf, was 22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Telekommunikationsdienste) von 17 liegt. Dies zeigt, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen und liegt bei Hkt & Hkt bei 47,62, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 25, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Hkt & Hkt in dieser Kategorie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Rendite für Hkt & Hkt 9,28 Prozent, was 2,87 Prozent über dem Mittelwert (6,41) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik bewerten unsere Analysten Hkt & Hkt ebenfalls mit "Gut".